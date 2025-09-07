El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes altas persistirán, pero se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 24 grados , con una humedad relativa del 66%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 32 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser mayor debido a la humedad, que se espera que baje a un 26% hacia el final del día. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el oeste a una velocidad de entre 4 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y agradable. La visibilidad será buena, y no se esperan eventos meteorológicos adversos que puedan afectar la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta como un día mayormente soleado con temperaturas cálidas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Los lucentinos pueden aprovechar el buen tiempo, ya que no se prevén lluvias ni tormentas, y el viento ofrecerá un ligero alivio del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.