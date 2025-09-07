El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente mayormente nublado durante la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. La humedad relativa será alta, comenzando en un 60% y aumentando hasta un 78% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso hasta las 02:00, pero a partir de las 03:00, las nubes se volverán más densas, alcanzando un estado muy nuboso. Las temperaturas continuarán su descenso, llegando a los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00. La humedad alcanzará su punto máximo en un 97% a las 05:00, lo que podría generar condiciones de incomodidad para los más sensibles a la humedad.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán su pico a las 17:00, donde se espera un máximo de 34 grados. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría ofrecer algo de alivio del calor intenso. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 5% entre las 20:00 y 02:00.

El viento soplará principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h, siendo más fuerte en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas, especialmente en la tarde. La dirección del viento cambiará a suroeste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 23:00. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 50% hacia el final del día. En resumen, se espera un día mayormente nublado con temperaturas cálidas, sin precipitaciones significativas, pero con un leve riesgo de tormentas hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.