El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 28 grados a las 00:00 horas, y descendiendo gradualmente a 23 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 34 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la tarde y noche.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que inicie en un 42% a la medianoche, aumentando progresivamente hasta alcanzar un 86% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 27% hacia las últimas horas del día. Este patrón de humedad sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y calurosa.

El cielo estará mayormente cubierto durante la mayor parte del día, con nubes altas predominando en la mañana y la tarde. Se espera que el cielo se mantenga despejado en algunos momentos, especialmente en las horas centrales del día, pero las nubes volverán a aumentar hacia la tarde y la noche. No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento a un 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad que variará entre 4 y 10 km/h, alcanzando su máxima intensidad de 20 km/h a las 09:00 horas. Este viento moderado contribuirá a la sensación térmica, haciendo que las altas temperaturas se sientan un poco más frescas en las horas de mayor actividad.

En resumen, el día se presenta como cálido y mayormente nublado, con temperaturas elevadas y sin expectativas de lluvia. Los habitantes de Linares pueden disfrutar de un día al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.