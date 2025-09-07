El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 28 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, alcanzando el 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h. Las rachas más fuertes se esperan entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando se podrían registrar vientos de hasta 37 km/h. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, con un 5% entre las 20:00 y las 21:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre continúen sin mayores inconvenientes.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia las 22:00 horas. La noche se presentará fresca, con un cielo aún cubierto, pero sin indicios de lluvias. Los habitantes de Lepe pueden esperar un día tranquilo, aunque algo nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de vientos fuertes en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.