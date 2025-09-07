El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará significativamente. A partir de la madrugada, se prevé que el cielo se torne muy nuboso y, posteriormente, cubierto durante la mayor parte de la jornada. Este cambio en las condiciones atmosféricas podría generar una sensación de pesadez en el ambiente, aunque no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 25°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 34°C en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará desde el 78% en la mañana hasta un 32% en las horas más cálidas. La combinación de calor y humedad podría generar un ambiente caluroso, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 38 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la mañana, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante el calor. Sin embargo, a medida que el viento se calma, la sensación térmica podría aumentar, haciendo que las temperaturas se sientan más elevadas.

La salida del sol está programada para las 08:00, mientras que el ocaso se producirá a las 20:44, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, manteniendo el cielo cubierto.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas elevadas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la sombra en espacios al aire libre, evitando la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

