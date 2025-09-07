El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, lo que ha dado paso a un inicio de jornada con temperaturas que rondan los 28 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 27 grados a la 1 de la madrugada y 26 grados a las 2 de la madrugada, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

Durante las primeras horas del día, la humedad relativa se sitúa en torno al 35%, aumentando gradualmente hasta el 39% a la 1 de la madrugada y alcanzando el 42% a las 2 de la madrugada. Este aumento en la humedad puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

A partir de las 3 de la madrugada, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 24 grados a las 4 de la madrugada y 23 grados a las 5 y 6 de la madrugada. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 30 grados a las 1 de la tarde y 32 grados a las 2 de la tarde, con un máximo de 33 grados a las 3 de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 30 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del este y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, especialmente entre las 2 y 8 de la tarde, donde se estima un 10% de probabilidad. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas.

A medida que se acerca la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 7 de la tarde y 28 grados a las 8 de la tarde. La humedad relativa también aumentará, llegando al 70% a las 8 de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. La puesta de sol se producirá a las 8:35 de la tarde, marcando el final de un día cálido y variado en Jaén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.