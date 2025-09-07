El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Dos Hermanas, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso a la 01:00 y cubierto desde las 02:00 hasta las 07:00. A partir de las 08:00, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad del día.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en 26°C a la medianoche, bajando a 25°C a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 20°C a las 08:00. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34°C a las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche. La variación térmica sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, comenzando en un 68% a la medianoche y aumentando hasta un 96% a las 08:00. Esta alta humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más elevadas de lo que realmente son, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 40% hacia las 21:00.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 12 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar una sensación de bochorno debido a la alta humedad.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormentas aisladas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 20:00 y las 21:00. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, por lo que es recomendable disfrutar del día al aire libre, aunque con precaución ante el calor y la humedad.

