El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados en la siguiente hora. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 94% a las 6 de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 21% hacia la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda precaución, ya que el viento puede intensificar la sensación de calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Écija pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 20:00 y 22:00 horas, aunque esto no parece ser un evento significativo.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 22:00 horas, lo que ofrecerá un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, hoy en Écija se espera un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un ligero aumento en la velocidad del viento. Los ciudadanos deben estar preparados para el calor, pero también disfrutar de un día sin lluvias y con buena visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.