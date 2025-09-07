El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Coria del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes cubran el cielo de manera más densa, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 20 grados a media tarde. Sin embargo, se anticipa un aumento en la temperatura hacia el final del día, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas. Esta variabilidad en las temperaturas puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% a primera hora y alcanzando picos de hasta el 99% en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento también puede contribuir a una sensación térmica más intensa en las horas más calurosas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidad de lluvia. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas hacia el final de la tarde, con un 5% de probabilidad, aunque esto no debería afectar significativamente las condiciones generales del día.

En resumen, Coria del Río vivirá un día cálido y mayormente cubierto, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.