El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando picos de hasta 35 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación térmica más elevada.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% y alcanzando el 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, se espera que la humedad disminuya, estabilizándose en torno al 19% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de lluvias ligeras, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten el desarrollo normal de las actividades al aire libre.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro, ideal para actividades al aire libre. Los ciudadanos de Córdoba pueden aprovechar este clima favorable para realizar paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente en las horas centrales del día, manteniéndose hidratados y evitando la exposición prolongada al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.