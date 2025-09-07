El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados , con una humedad relativa del 75%, lo que sugiere un ambiente relativamente cómodo.

A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y para la 01:00, el cielo estará cubierto, con una temperatura que descenderá a 24 grados. La humedad también aumentará, alcanzando un 87%. Este patrón de nubes continuarán durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 22 grados hasta las 03:00.

A partir de las 04:00, el cielo se mantendrá nuboso, y la temperatura se estabilizará en torno a los 21 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 86% a las 04:00 y un 88% a las 05:00. Sin embargo, no se prevén precipitaciones en ningún momento del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, alcanzando su punto máximo a las 15:00 con 31 grados . La humedad comenzará a descender, llegando a un 36% a las 14:00. El viento soplará desde el este a una velocidad de 5 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 18:00 y bajando a 26 grados hacia las 19:00. El cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que la noche será tranquila y sin sobresaltos.

El ocaso se producirá a las 20:44, y la temperatura seguirá bajando, alcanzando los 25 grados a las 23:00. La humedad relativa se incrementará hacia el final del día, alcanzando un 46% a las 23:00. En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas cálidas durante la tarde y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.