El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 28 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 45% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas alcancen hasta 37 km/h en la tarde, con dirección predominante del noroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad, aunque no se prevé que esto afecte significativamente el tiempo general del día.

Los periodos de nubes altas comenzarán a aparecer a partir de la tarde, lo que podría ofrecer un respiro del cielo completamente cubierto de la mañana. A medida que el día avance, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia el final de la tarde y 23 grados al caer la noche.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y un viento notablemente fuerte en las horas de la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.