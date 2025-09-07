El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se esperan más tarde. A medida que avance la jornada, se mantendrá un ambiente nublado, aunque se prevé que en algunos momentos haya claros, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 63% y podría bajar hasta un 25% hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de calor y la humedad presente en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, existe una probabilidad del 5% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 10% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Sin embargo, estas probabilidades son bajas y no se anticipan tormentas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad. Los habitantes de Carmona pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas pico de calor. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse un poco, permitiendo que el sol brille antes de la puesta, que se espera para las 20:42 horas.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Aunque no se anticipan lluvias significativas, es aconsejable estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.