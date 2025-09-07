El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, se espera un tiempo variado en Camas, con predominancia de cielos cubiertos y poco nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto durante la tarde.

Las temperaturas irán descendiendo gradualmente, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales del día, antes de bajar a 30 grados por la tarde. La sensación térmica puede ser algo más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, especialmente en las primeras horas, con un 74% al amanecer y llegando a un 96% en la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, se espera que el viento sea más suave hacia la noche, con velocidades que rondarán los 2 a 4 km/h.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Camas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría aumentar en horas de la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo cálido y húmedo, con cielos que irán de poco nubosos a cubiertos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día, y aunque no se esperan precipitaciones, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el calor y disfrute de este día soleado en Camas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.