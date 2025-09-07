El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente nublado, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 24 y 23 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 64% y aumentará gradualmente hasta alcanzar un 75% hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, lo que permitirá que las temperaturas alcancen su punto máximo. Se anticipa que la temperatura suba hasta los 32 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y seco.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se prevén rachas de viento significativas que puedan causar molestias.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque es poco probable que se materialicen.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final de la jornada. La humedad también disminuirá, lo que hará que la noche sea más agradable. El ocaso se producirá a las 20:37, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Cabra. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, ideal para aprovechar el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.