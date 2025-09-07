El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se observarán nubes altas que darán paso a momentos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán cálidas, comenzando en torno a los 25 grados a primera hora y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 34 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. Esta variación térmica puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y alcanzando picos del 100% en las primeras horas del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas elevadas, puede generar un ambiente bochornoso, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer algo de alivio.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana y se intensificará a medida que se acerque la tarde.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una leve posibilidad de tormentas aisladas en la tarde, con un 5% de probabilidad, lo que podría traer consigo algunas gotas, aunque no se espera que sean relevantes.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que ofrecerá algo de frescura. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.