El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una transición a condiciones más cubiertas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría limitar la entrada de luz solar directa.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 32 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 96% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 33 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre los 5 y 11 km/h. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque la sensación de humedad persistirá.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento a un 5% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas. La probabilidad de tormentas se mantiene en cero, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas severas.

La salida del sol se producirá a las 07:59, mientras que el ocaso está previsto para las 20:44, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A medida que caiga la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían aparecer. En resumen, Bormujos experimentará un día cálido y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.