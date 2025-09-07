El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa comenzará en un 44% y aumentará gradualmente, alcanzando un 87% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable durante el día. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 14 y 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en las horas más cálidas. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento se mantenga moderada, lo que hará que las condiciones sean más llevaderas, especialmente durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, los datos indican que no hay riesgo significativo, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un leve aumento al 15% en la franja de 14:00 a 20:00, aunque esto no se traduce en un riesgo real de precipitaciones. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, practicar deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a unos agradables 27°C. La puesta de sol está prevista para las 20:35, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima perfecto en Bailén. En resumen, hoy es un día propicio para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.