El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo de las diferentes horas del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 27 grados a las 00:00 horas, y se espera que la temperatura máxima se registre alrededor de las 15:00 horas, con 31 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28 grados hacia las 20:00 horas.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa un aumento gradual a lo largo del día, comenzando en un 38% a medianoche y alcanzando un 86% en las primeras horas de la mañana. Este incremento en la humedad podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El cielo estará mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas en las primeras horas, que darán paso a un cielo poco nuboso durante la mañana y parte de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto a partir de las 16:00 horas. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 25% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque sin expectativas de tormentas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que a las 21:00 horas se sitúen en torno a los 27 grados. La puesta de sol ocurrirá a las 20:34 horas, marcando el inicio de un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, Baeza experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica provocada por la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.