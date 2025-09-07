El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos despejados. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, pero a medida que avance el día, el sol se hará más presente, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 1:00 y manteniéndose en torno a los 25 grados entre las 2:00 y las 4:00. A partir de las 12:00, se espera un aumento gradual, alcanzando los 34 grados a las 16:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 79% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en las horas centrales del día. Este viento podría proporcionar un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor intenso.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento al 5% entre las 8:00 y las 14:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de tormenta se incrementa al 25%, lo que podría indicar la posibilidad de algún fenómeno aislado, aunque no se espera que afecte de manera significativa a la región.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda precaución ante el calor y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.