El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor considerable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 57% y alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo hacia la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 15% entre las 20:00 y las 02:00 horas. A pesar de esto, las condiciones generales no indican un tiempo inestable, y es poco probable que se produzcan lluvias significativas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La salida del sol se producirá a las 07:51 y se pondrá a las 20:36, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Andújar disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes altas y una ligera posibilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.