El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al inicio del día, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19°C en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a aparecer, especialmente a partir de las 08:00, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 17°C. Durante la tarde, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 34°C hacia las 17:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a un 20% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, disminuyendo a 3 km/h hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pasando a ser predominantemente del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 15 km/h.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Almonte disfruten de un día sin interrupciones por lluvias, aunque la alta humedad podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

La puesta de sol está programada para las 20:45, lo que brindará una hermosa vista del ocaso, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. En resumen, el día se caracterizará por temperaturas cálidas, alta humedad y un cielo cubierto, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y la hidratación adecuada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.