El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 21 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 28 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se anticipan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas centrales, lo que podría ser un alivio ante el calor acumulado.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren, aunque la mayor parte del día se mantendrá en un estado nuboso. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 23 grados hacia el final del día.

La puesta de sol está programada para las 20:47, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades anaranjadas y rosadas, a pesar de la cobertura nubosa. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a los 18 grados, manteniendo la humedad alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Aljaraque será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la presencia del viento que podría aportar un toque fresco a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.