El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados a lo largo del día. En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de 23 grados, que irán descendiendo ligeramente a 21 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas de la tarde. Este incremento puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 33% y el 70% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas elevadas y una humedad considerable podría hacer que algunas personas se sientan incómodas, por lo que es aconsejable tomar precauciones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar fuera durante la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. En general, se espera que el viento sea moderado, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse, especialmente en las zonas más abiertas.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas cálidas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día variable, manteniendo la hidratación y tomando precauciones ante el calor y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.