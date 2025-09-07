El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Esto se traduce en una sensación de humedad notable, con niveles de humedad relativa que oscilarán entre el 68% y el 94%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y cálido.

Las temperaturas durante el día comenzarán en torno a los 26 grados a la medianoche, descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 21 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 12 km/h, aumentando a 24 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían presentarse en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, existe una leve posibilidad del 5% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que estas sean significativas. La ausencia de precipitaciones y el cielo cubierto podrían hacer que el día se sienta más caluroso de lo habitual.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por temperaturas elevadas, alta humedad y un cielo mayormente cubierto. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, así como estar preparados para un ambiente algo bochornoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.