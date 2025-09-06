El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 6 de septiembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso hasta llegar a los 21 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para las 10:00, la temperatura alcanzará los 26 grados, y a mediodía se prevé un aumento significativo, alcanzando los 30 grados. La tarde será calurosa, con temperaturas que llegarán a un máximo de 36 grados a las 17:00, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando hasta un 73% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 39% hacia las 20:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar algunas rachas que se sentirán más intensamente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, el 6 de septiembre se presenta como un día perfecto para disfrutar del sol en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento que, aunque fuerte, ofrecerá un respiro ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.