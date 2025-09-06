El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 18 grados hacia las 8 de la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a la 1 de la tarde y llegando a un máximo de 36 grados hacia las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 61%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 13 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar un ambiente fresco en las primeras horas de la mañana y un ligero alivio en las horas más calurosas de la tarde. Sin embargo, se prevé que el viento disminuya hacia la noche, con velocidades que rondarán los 7 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan tormentas ni chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Sin embargo, estas no afectarán la claridad del cielo ni la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 20:35, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, hoy en Úbeda se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.