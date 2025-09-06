El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas, lo que indicará un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando hasta un 78% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, situándose en un 31% hacia las 17:00 horas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también es recomendable tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural de San Juan de Aznalfarache.

En resumen, el tiempo de hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.