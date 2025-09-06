El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 36% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva permitirá que la sensación térmica sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 21 y 36 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque cálido, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las áreas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de paseos o actividades recreativas en familia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 25 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en Puente Genil se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, será un alivio ante el calor. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.