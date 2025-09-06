El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura inicial será de 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 18 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 17 grados a las 8 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados a las 9 de la mañana y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 35 grados a las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde. A medida que el día avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 31% hacia las 8 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

En lo que respecta a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, sin posibilidad de lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día soleado y cálido sin interrupciones.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 35 grados , y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar adecuada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.