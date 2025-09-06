El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 21 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 20 grados a las 08:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 25 grados a las 10:00. El mediodía será cálido, con temperaturas que alcanzarán los 31 grados a las 12:00 y un máximo de 37 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 59% a las 00:00 y disminuyendo hasta un 32% a las 14:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 49% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 20 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 16:00, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico.

La puesta de sol se producirá a las 20:42, marcando el final de un día que, sin duda, será caracterizado por el sol y el calor, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un hermoso atardecer en Palma del Río.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.