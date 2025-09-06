El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

Hoy, 6 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo de las distintas horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad desde temprano, con un orto programado para las 07:58. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 21 grados a las 05:00, antes de repuntar nuevamente.

Durante la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 37 grados a las 16:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% en la mañana y descendiendo hasta un 30% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del norte y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h a las 17:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que afecten la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 20:44, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.