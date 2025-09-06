El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 25 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando hasta los 35 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 37% y el 61%, lo que contribuirá a una sensación de calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 64 km/h en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Las rachas más intensas se registrarán en la mañana y disminuirán gradualmente hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:41. La noche se presentará fresca, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.