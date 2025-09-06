El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 35 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 31%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Esto convierte al día en una excelente oportunidad para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a los viñedos o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

La tarde se caracterizará por un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 34 grados hacia las 6 de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender de manera más pronunciada, alcanzando los 25 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 20:40.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. La brisa del sur ayudará a mitigar el calor, haciendo que el día sea placentero. No se prevén lluvias, lo que asegura un día sin interrupciones por el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.