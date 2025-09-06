El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde.
Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 25%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h, proporcionará un alivio en las horas más calurosas.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá con algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.
En cuanto a la noche, se anticipa que las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:37. La brisa nocturna será más suave, con vientos que disminuirán en intensidad, lo que hará que la temperatura se sienta más fresca y agradable.
Es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de Martos. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.
