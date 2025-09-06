El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a partir de las 07:56. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 25 grados a las 00:00 y bajando a 24 grados a la 01:00.

Durante las horas de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 39 grados a las 18:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 70% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. La combinación de calor y humedad podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del sureste a una velocidad de 25 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, la dirección del viento cambiará, predominando del suroeste con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h a las 18:00. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución con posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja usar protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del ocaso a las 20:43. En resumen, Marchena vivirá un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.