El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Lucena se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 25 grados a media mañana, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 34 grados hacia las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 70% por la mañana, disminuirá a niveles más cómodos, rondando el 29% en las horas más cálidas del día. Esto hará que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor intenso.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los lucentinos tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento más intensas, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, haciendo de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:39 horas. La noche se presentará fresca, ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.