El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 22 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango cómodo, con valores que oscilarán entre los 24 y 22 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% y aumentando gradualmente hasta un 63% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 37 grados en la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente desde el sureste y el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 18 km/h. En las horas más cálidas, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Lora del Río se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Hacia la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se comenzarán a observar algunas nubes altas que no afectarán la claridad del día.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 28 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo agradable para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.