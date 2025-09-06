Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a las 03:00 horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00 horas, se espera un ligero aumento en la temperatura, que llegará a los 22 grados a las 06:00 y 21 grados a las 07:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 56% a las 07:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que favorecerá la acumulación de calor. A partir de las 08:00 horas, la temperatura comenzará a subir de nuevo, alcanzando los 20 grados y llegando a los 22 grados a las 09:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 63%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

A medida que el día avanza, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un máximo de 37 grados a las 16:00 horas. El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 32 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que se acerque la tarde. A las 18:00 horas, se espera que el viento cambie a dirección oeste, con velocidades de hasta 25 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas, ideales para actividades al aire libre.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 36 grados a las 19:00 y 35 grados a las 20:00. El ocaso se producirá a las 20:36, marcando el final de un día cálido y soleado en Linares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.

