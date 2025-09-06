El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 2 de la tarde, antes de experimentar un aumento gradual hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% y aumentando hasta un 100% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda durante las horas centrales del día. A las 3 de la tarde, la humedad se situará en un 62%, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento del sur también contribuirá a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes que pudieran alterar la estabilidad del tiempo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, hará de este un día ideal para paseos, deportes y reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que se situará en torno a los 20 grados hacia las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 20:50, marcando el final de un día soleado y cálido en Lepe. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.