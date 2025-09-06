El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 38 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea bastante calurosa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 17% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad podría hacer que la sensación de bochorno sea menos pronunciada. Sin embargo, es recomendable que los jienenses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 14 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar algunas rachas notables en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad, aunque las condiciones generales apuntan a un día seco.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la ciudad y sus alrededores. Con el ocaso programado para las 20:37, los jienenses podrán disfrutar de un atardecer espectacular, con un cielo que podría presentar tonalidades cálidas y agradables.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.