El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 61% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 37 grados a las 5 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones para evitar golpes de calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche y bajando a 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 8:45 PM.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.