El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 21 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados hacia las 11:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 63% y alcanzando un 100% a las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en un 55% a las 11:00 horas y bajando aún más a un 45% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h a las 18:00 horas. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:41 horas. En resumen, Córdoba vivirá un día de calor y sol, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.