El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados entre las 05:00 y las 07:00, proporcionando un ambiente fresco y agradable para los que se aventuren a salir.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 35 grados a las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 80% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme la temperatura aumenta. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste con velocidades de hasta 9 km/h, aumentando a lo largo de la mañana y alcanzando rachas de hasta 18 km/h a las 10:00. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte y luego al sur, con rachas que podrían llegar hasta los 42 km/h en las horas de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00. Esto podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Castilleja de la Cuesta realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La puesta de sol se producirá a las 20:45, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.