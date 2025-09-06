Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cartaya, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 100% en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 4 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Para la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, especialmente en las zonas más abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa o actividades en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:50. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados, lo que hará que sea un momento perfecto para salir a cenar o disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.

