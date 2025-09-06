El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% y aumentando gradualmente hasta un 45% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de calor, pero se espera que la brisa del viento ayude a mitigar el efecto del calor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas de mayor calor, cuando las temperaturas alcanzarán su pico, llegando a los 36 grados entre las 5 y 6 de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 58% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y húmeda.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará un alivio del calor. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que aprovechen el buen tiempo, ya que las condiciones son perfectas para disfrutar de un día soleado en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.