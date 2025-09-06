El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 36 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 8:00 AM, la temperatura será de 25 grados, y se prevé que alcance su punto máximo alrededor de las 3:00 PM, cuando el termómetro podría llegar a los 36 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 42% por la mañana y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 31% en horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar la importancia de mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 3:00 AM del día siguiente. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 8:45 PM. En resumen, el tiempo en Camas hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precauciones ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.