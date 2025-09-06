El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 23°C y 22°C, lo que sugiere un ambiente cálido pero no excesivamente caluroso.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor del mediodía, alcanzando los 31°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 66% en la mañana a un 38% hacia el mediodía. Esto hará que la sensación térmica sea más llevadera, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 36°C entre las 15:00 y las 17:00 horas. Sin embargo, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 26% al final de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente seco y cálido.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 26 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 46 km/h en algunos momentos, lo que podría ser notable, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que descenderán a unos agradables 23°C, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y fresca.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un tiempo cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.