El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

Hoy, 6 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente claro, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 73% por la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es un aspecto positivo, ya que no se prevé lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que las temperaturas sean más elevadas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 20:44. La noche traerá consigo un ligero descenso en las temperaturas, que se situarán alrededor de los 21°C, lo que hará que la velada sea agradable para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a todos los que planeen salir que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.