El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de septiembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET

Diario Córdoba

El día de hoy, 6 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00.

A medida que avanza el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará un mínimo de 20 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 26 grados a las 10:00 y subiendo hasta un máximo de 36 grados a las 17:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 78%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que el calor se intensifica.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades de hasta 8 km/h, aumentando a lo largo del día. A las 14:00, se prevé que el viento sople del sur a una velocidad de 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 20:45, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy es un día ideal para salir a pasear, practicar deportes o simplemente relajarse en los parques de Bormujos. La combinación de buen tiempo y viento moderado hará que la jornada sea placentera, perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-05T21:22:12.

